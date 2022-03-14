Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил позицию украинского наставника «Зенита» Анатолия Тимощука, который не стал высказываться о событиях на родине.

Ранее УАФ сообщила, что отзывает у специалиста тренерской лицензии категории PRO, а также лишает всех наград в составе национальной команды.

Об обращении главы города сообщает «Петербургский дневник».

«Мы все помним блестящую игру за нашу команду, вклад в победу «Зенита» в Кубке УЕФА в 2008 году. Есть люди родные по крови, но есть и люди, не менее родные – по духу. Мы всегда готовы поддержать петербуржца – Анатолия Тимощука», – написал глава города в своем Telegram-канале.

Напомним, в сезоне 2021/22 «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ после 21 тура.