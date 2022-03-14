Российская биатлонистка Светлана Миронова высказалась о неудачном выступлении в гонке преследования на открытом Кубке России в Уфе. Она отметила, что не знает, как появились пять промахов.

Миронова стала седьмой в пасьюте. Золотую медаль выиграла белоруска Динара Алимбекова.

«У меня абсолютное непонимание того, что произошло. Я работала так, что четко видела мушку в мишени. Мне нужно разобрать этот рубеж и понять, почему было пять промахов – так не должно быть», – сказала Миронова в эфире Матч ТВ.

Спортсменка назвала самочувствие неплохим и пообещала разобраться со стойкой.

Добавим, что допустившая шесть промахов Кристина Резцова завоевала бронзовую медаль.