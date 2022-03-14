Заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон отреагировал на заявление Международной федерации тенниса (ITF) об исключении России из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг 2022 года.

По его мнению, возможно создание совместного с Белоруссией турнира в ближайшее время.

«Организовать турнир среди сборных России и Белоруссии? Я думаю, что мы этим будем заниматься, но нужна цельная программа. Я думаю, что в это тяжелое время мы не уроним российский теннис, а постараемся его удержать», — сказал Камельзон ТАСС.

Специалист считает, что необходимо начинать изменения с детских спортивных школ, а затем продолжать работу со взрослым поколением.