Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Максим Траньков высказался о решении не номинировать российских фигуристов и тренеров на премию ISU Skating Awards по итогам сезона-2021/22.

Слова Транькова цитирует «Матч ТВ».

По словам Транькова, премия ISU Skating Awards ещё очень молодая и это не какая-то крутая награда. Также тренер вспомнил, что спорил с создателем этой премии Ари Закаряном на тему того, нужна она вообще или нет.

«Если у меня никогда не будет этой премии, я не сильно огорчусь. Важнее титулы чемпионов мира и так далее, чем эта премия. Для меня эта премия не совсем понятна», – отметил Траньков.

Напомним, информацию о решении ISU по поводу отсутствия номинаций для российских фигуристов сообщал ранее телеканал «Матч ТВ».