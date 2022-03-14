Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Аделия Петросян примет участие в прыжковом турнире в рамках командных соревнований «Кубок Первого канала» в Саранске.

Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

Проведение прыжкового фестиваля в рамках Кубка Первого канала запланировано на пятницу, 25 марта. Соревнования в короткой и произвольной программах пройдут 25-26 марта.

Ранее в СМИ появилась информация, что ещё две юниорки будут принимать участие в прыжковом турнире — Софья Акатьева и Вероника Жилина. Полный официальный список участников турнира пока неизвестен, его обещают объявить в ближайшее время. Известно, что в танцах на льду выступят всего два дуэта, об этом сообщила фигуристка Елизавета Худайбердиева.