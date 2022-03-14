Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал о том, как отнесся к тому, что сборная России по лыжным гонкам не смогла принять участие в финальных этапах Кубка мира.

Видеоинтервью Большунова появилось в аккаунте блогера TikTok Ивана Докукина.

Большунов подчеркнул, что сборная России была очень расстроена из-за случившегося.

«C этапов Кубка мира нас, можно сказать, выгнали. И это сделали норвежцы. Это вдвойне обидно – лыжная держава так к нам отнеслась», — сказал Большунов, отметив, что именно российская сборная является главным соперником норвежской команды на каждом старте.

«Для нас это не очень хорошая ситуация, что к нам так относятся. Сейчас уже лучше, потому что мы в России, здесь много болельщиков, которые поддерживают», – сказал Большунов.