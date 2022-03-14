Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выступил с резкой критикой в адрес главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Слова Васильева цитирует сайт телеканала «Матч ТВ».

По мнению Васильева, здравый смысл был полностью потерян после того, как Бах инициировал отстранение российских спортсменов от соревнований во всех видах спорта.

«Если глава организации, который должен призывать к миру, к тому, что спорт вне политики, сам затаскивает его в политику, то он самый главный преступник. Официально говорю: Томас Бах – преступник», – сказал Васильев.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет призвал все международные федерации отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой.