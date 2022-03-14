Немецкий журналист, автор расследований о допинге Хайо Зеппельт высказался о скандале с положительной пробой Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

В интервью блогу The Skating Lesson Зеппельт отметил, что РУСАДА отстранило Валиеву, а через день дисциплинарный комитет агентства поменял решение. «Для меня это является четким показателем, который говорит о том, что в России все еще есть люди, которые, очевидно, не хотят следовать правилам», — отметил журналист, добавив, что оправдания со стороны Валиевой, которые услышала широкая публика, абсолютно не заслуживают доверия.

«У меня была возможность видеть то, что WADA написала в своем заявлении после заседания CAS в Пекине. Было совершенно ясно, что WADA не поверила словам адвокатов Валиевой», — отметил Зеппельт, подчеркнув, что некоторые люди, такие как тренер Этери Тутберидзе и врач Филипп Шветский могли действовать сами по себе, а РУСАДА ни о чем не знала.

«В России не только система государственного допинга, но также «персональный» допинг, который тренеры передают спортсменам», – подчеркнул журналист.