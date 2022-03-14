Российская биатлонистка Лариса Куклина высказалась о своих выступлениях в олимпийском сезоне.

Слова спортсменки цитирует портал Metaratings.ru

Куклина отметила, что не считает, что у нее в этом сезоне хорошая форма, однако приходится довольствоваться тем, что есть.

«Есть и психологический момент —- неудовлетворённость сезоном. Было много поставлено на кон, проделана большая работа, но всё не задалось с декабря», — сказала биатлонистка, отметив, что была готова к Олимпийским играм в Пекине.

По словам Куклиной, муж очень много сделал для неё в подготовке, однако если всегда смотреть назад и сожалеть, то вся жизнь превратится в сплошное горе. «Так что смотрим вперёд и улыбаемся. Это спорт, это наша жизнь. Сегодня не получилось, получится в следующий раз. Мы вернёмся на первые места, и у нас всё будет хорошо», — подчеркнула биатлонистка.