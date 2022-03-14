Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о реакции своего соперника, норвежца Йоханнеса Клэбо на отстранение российских лыжников от международных соревнований.

Видеоинтервью Большунова появилось в аккаунте блогера TikTok Ивана Докукина.

«Я думал, что он более трезво будет оценивать всю эту ситуацию. Но, видимо, на него тоже надавили, чтобы он также резко высказывался», — сказал Большунов.

По словам лыжника, главное, чтобы они в принципе смогли в дальнейшем выйти на один старт. «Я надеюсь, что в ближайшем будущем это все должно прекратиться, ситуация в мире наладится. И думаю, что на одной лыжне мы встретимся», – сказал Большунов.

Напомним, российские лыжники не смогли принять участие в заключительных этапах Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Холменколлене.