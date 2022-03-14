Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о решении отстранить российских спортсменов от международных стартов в связи с ситуацией в Украине.

Слова Родниной цитирует портал Sport24.

По мнению Родниной, сейчас можно увидеть серьёзную дискриминацию российских спортсменов по национальному признаку.

«Мировые спортивные федерации сбросили маски и теперь все увидели их истинное лицо. Решение ISU не допускать наших фигуристов до чемпионата мира — выстрел себе же в ноги», — подчеркнула экс-фигуристка, добавив, что популярность российских спортсменов запредельная, а болельщики хотят смотреть на лучших.

«Правда все сразу забыли лозунги, что спорт объединяет людей по всему миру», — сказала Роднина.

Напомним, ЧМ по фигурному катанию в Монпелье 2022 года пройдет без участия российских фигуристов.