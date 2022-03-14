Семикратный чемпион «Формулы-1», британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что собирается сменить фамилию в честь своей матери.

Слова Хэмилтона цитирует портал Autosport.com.ru.

Гонщик собирается взять вторую фамилию от матери Кармен Ларбалестир, чтобы выразить уважение. По словам Хэмилтона, если он сможет взять восьмой чемпионский титул в сезоне-2022, то это станет огромным достижением для всей его семьи.

«Я очень горжусь своей фамилией Хэмилтон. Но немногие знают фамилию моей мамы – Ларбалестир, и я хочу, чтобы она тоже ассоциировалась с моими успехами», — отметил гонщик, добавив, что сейчас занимается этим вопросом, однако к Гран-при Бахрейна он вряд ли успеет закончить процесс.