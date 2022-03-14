Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сообщил о возвращении в расположение клуба пяти иностранных игроков.

Как сообщает пресс-служба клуба, к команде вновь присоединились Джордан Лойд, Матеуш Понитка, Билли Барон, Алекс Пойтресс и Тайсон Картер. Спортсмены находились в отъезде, по официальной формулировке — в коротком отпуске, связанном с необходимостью визита домой.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Зенит» дал возможность легионерам покинуть Россию, если они не чувствуют себя в безопасности. Контракты с баскетболистами не разрывали.

Сегодня, 14 марта, баскетбольный «Зенит» будет встречаться с ЦСКА в рамках очередного матча Единой лиги ВТБ. Начало встречи назначено на 20:00 по московскому времени.