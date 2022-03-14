Аргентинский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может вновь оказаться в «Барселоне».

Информацию об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на журналиста и инсайдера Жерара Ромеро.

Как стало известно источнику, отец футболиста Хорхе Месси, который также является его агентом, неоднократно связывался с руководством «Барселоны», чтобы договориться о возвращении нападающего в стан «сине-гранатовых».

Напомним, ранее «Пари Сен-Жермен» покинул розыгрыш Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому «Реалу» в двухматчевом противостоянии. В первой встрече «ПСЖ» выиграл со счётом 1:0, однако на «Сантьяго Бернабеу» проиграл со счётом 1:3.

В нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл 26 матчей, забил 7 мячей, а также отдал 11 результативных передач.