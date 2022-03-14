С 12 по 14 марта состоялись восемь матчей 21-го тура чемпионата России по футболу. Тур вышел небогатым на голы: сразу три матча закончились нулевой ничьей, а всего было забито лишь 16 мячей. Примечательно, что ни в одной из восьми игр хозяева не смогли одержать победы: четыре ничьи и четыре победы гостей, одна из которых получилась разгромной.

Представляем подборку самых интересных моментов тура.

Матч тура. «Локомотив» — ЦСКА – 1:2 (Исидор – Языджи, Фернандес)

Московское дерби уже не выглядит так ярко, как несколько лет назад. Алексей Березуцкий в ЦСКА продолжает строительство новой команды, а у «Локомотива» к лихорадке первой половины сезона добавились резкий отъезд главного тренера Маркуса Гисдоля и травма Гильерме. Сейчас железнодорожниками руководит Дмитрий Лоськов, и пока его работа идёт со скрипом.

В московском дерби счёт открыл Юсуф Языджи, который пока набирает очки результативности во всех матчах в составе ЦСКА. «Локо» ответил точным ударом Уилсона Исидора. Когда казалось, что в матче двух строящихся коллективов будет ничья, слово взял один из ветеранов армейцев. Марио Фернандес забил решающий мяч и поднял ЦСКА уже на третье место в таблице.

Сенсация тура. «Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1 (Барач – Круговой)

«Крылья» зимой лишились двух ведущих футболистов, включая главного бомбардира команды Ивана Сергеева, который перешёл в «Зенит». Казалось, самарцы станут легкой добычей для лидеров РПЛ. Но подопечные Игоря Осинькина долго держали натиск форвардов «Зенита», включая вышедшего на замену Сергеева. Сбой оборонные механизмы дали лишь в концовке встречи, когда Данил Круговой эффектным ударом поразил ворота Ломаева. И когда казалось, что времени отыграться у «Крыльев» уже нет, Матео Барач спас команду и принёс Самаре одно очко в битве с грозным соперником.

Скандал тура. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2 (Промес – Сперцян-2)

Завсегдатай рубрики «скандалы» — московский «Спартак» — снова не смог проиграть без возмущений. В матче с потерявшим всех легионеров «Краснодаром» у столичного клуба не засчитали два гола. После игры капитан команды Георгий Джикия называл работу арбитра ужасной, а Зарема Салихова в свойственной ей манере заявила, что судить в России «так и не научились». А в «Спартаке» так и не научились проигрывать без жалоб.

Возвращение тура. Валерий Карпин. «Рубин» — «Ростов»

Круг замкнулся. Валерий Карпин, оставлявший «Ростов» ради сборной России, теперь снова будет совмещать посты. Первой игрой для старого нового тренера дончан стал выездной поединок с «Рубином».

Возвращение вышло на славу. Уже на 12-й минуте Дмитрий Полоз открыл счёт. В середине второго тайма Силвие Бегич забил в свои ворота. Хвича Кварацхелия почти сразу сократил отставание, но на большее «Рубин» не хватило. Карпин начинает в «Ростове» заново с победы над крепким соперником.

Справедливости ради, с 19-й минуты «Рубин» играл в меньшинстве после удаления Виталия Лисаковича.

Разгром тура. «Арсенал» — «Динамо» — 1:4 (Э. Кангва – Смолов, Захарян, Фомин, Тюкавин)

Проиграв в прошлом туре «Спартаку», «Динамо» быстро пришло в себя после фиаско и в минувший уик-энд не оставило камня на камне от тульского «Арсенала». Фёдор Смолов, похоже, окончательно вернул голевое чутьё, молодые партнёры также не подкачали. Что особенно приятно, все голы забили игроки и кандидаты в сборную России.

Герой тура. Илья Лантратов, «Химки» — «Сочи» — 0:0

В прошлом сезоне Лантратов стал открытием РПЛ и, по слухам, был близок к переходу в ЦСКА на смену Акинфееву. Но в этом чемпионате и у голкипера, и у «Химок» всё пошло наперекосяк. Казалось, «Сочи» должен увезти из Подмосковья дежурные три очка и продолжить преследование «Зенита» и «Динамо». Но Лантратов в воскресенье поймал кураж и отражал всё, что летело в ворота. А на 63-й минуте вратарь «Химок» взял пенальти от Артура Юсупова.

Матч был омрачён неприятной травмой молодого оппонента Лантратова Дениса Адамова, который в добавленное время с размаху ударился головой о газон. Момент выглядел очень жутко, но, к счастью, голкипер избежал серьёзных травм.

Гол тура. Данил Круговой

На этот раз выбор более чем очевиден. «Зенит» устроил долгий розыгрыш мяча на половине поле соперника, и подключившийся к атаке Данил Круговой нанёс эффектнейший обводящий удар с дальней дистанции.

Матчи 22-го тура пройдут с 19 по 20 марта. «Зенит» 19 марта примет на своём поле тульский «Арсенал». Начало – в 19:30 по Москве.