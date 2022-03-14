Казанский «Рубин» уступил «Ростову» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В первом тайме счет удалось открыть «Ростову» уже на 12-й минуте встречи: отличился Дмитрий Полоз с передачи Романа Тугарева. Во втором тайме гости увеличили преимущество за счёт автогола Силвие Бегича.

Спустя две минуты «Рубин» сумел забить ответный мяч, гол на счету Хвичи Кварацхелия.

Отметим, с 19-й минуты «Рубин» играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил Виталий Лисакович.

Для «Ростова» эта победа стала первой за шесть последних туров. На прошлой неделе команду вновь возглавил Валерий Карпин.