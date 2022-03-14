Уже на следующей неделе в Саранске состоится российский альтернативный чемпионат мира по фигурному катанию: столица Мордовии принимает командный выставочный турнир «Кубок Первого канала». До сих пор до конца не ясно, кто будет принимать участие в этих соревнованиях: Александра Трусова от этого старта официально отказалась (пусть её имя и есть в анонсе), на прыжковый фестиваль заявляют спортсменок, которые не будут катать сами программы…

NVsport собирает в одном материале, что известно об участниках Кубка Первого канала-2022.

Прыжковый турнир: Акатьева, Петросян и Жилина против кого?

Откроет турнир прыжковый фестиваль в пятницу, 25 марта. По информации от портала «Матч ТВ», в прыжковом турнире ожидается участие сразу трёх спортсменок юниорской сборной — Аделии Петросян, Вероники Жилиной и Софьи Акатьевой. Все эти спортсменки владеют тройным акселем и четверными прыжками на любой вкус — тут и риттбергер, и флип, и лутц, и тулупы с сальховами в наличии.

Кто будет противостоять фигуристкам-юниоркам? Если организаторы решат использовать шаблон прошлого турнира, то биться с юными девушками на прыжках будут фигуристы-одиночники. У тех спортсменов, которые подтвердили своё участие в турнире, тех же старших квадов не так уж и много: Самарин имеет лутц, Игнатов прыгает на соревнованиях риттбергер, у Мозалева был флип, но в прошлом сезоне (и сейчас его, скорее всего, нет), Кондратюк и Семененко успешно исполняли лутц и риттбергер только на тренировках, а в олимпийский сезон пошли с проверенными младшими квадами.

В танцах будет всего два дуэта, в парах — состав-2021

Что касается участников полноценного турнира, наименее представительным видом станут танцы на льду: в Саранске смогут выступить всего два дуэта. Как сообщила фигуристка Елизавета Худайбердиева, они с партнёром Егором Базиным не смогут выступить на КПК, поскольку не смогли подобрать равноценную пару. В итоге, соревноваться будут всего две пары — Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин, каждой команде достанется по одному дуэту.

В парном катании с большой долей вероятности мы увидим тот же состав, что был и в 2021 году: в турнире выступят две пары Тамары Москвиной — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, фигуристы группы Этери Тутберидзе Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а также первые запасные сборной России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

У парней всё понятно, а у девушек — интрига

Участие в КПК-2022 среди мужчин-одиночников уже подтвердил Александр Самарин, также в турнире примет участие Макар Игнатов — об этом сообщил Евгений Рукавицын.

Участие учеников Алексея Мишина Евгения Семененко и Михаила Коляды было подтверждено тренером ранее, когда турнир планировали проводить в Сочи. Также собирался принимать участие в турнире Марк Кондратюк, на афише в анонсе указан и третий участник Олимпийских игр в Пекине — Андрей Мозалёв.

У девушек к турниру готовятся Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Камила Валиева. Для того, чтобы набрать полный состав, нужно ещё три фигуристки. Вероятно, приглашение может поступить Майе Хромых, по данным «Матч ТВ», обсуждается участие в турнире юниорки Софьи Акатьевой. Для ровного счета нужна ещё одна фигуристка, однако кто это будет, пока непонятно: участие Петросян и Жилиной планируется только в прыжковом фестивале.