Сборная Польши по футболу сыграет товарищеский матч против национальной команды Шотландии вместо встречи со сборной России в рамках стыковых матчей за выход на ЧМ-2022 в Катаре.

Информацию о матче сообщила пресс-служба футбольного союза Польши. Игра пройдёт 24 марта в Глазго, столице Шотландии, на стадионе «Хэмпден-Парк».

Напомним, изначально в эту дату Польша должна была играть со сборной России в Москве в рамках первого раунда стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года. Позднее в ФИФА приняли решение отстранить команду от соревнований под своей эгидой, сборная Польши автоматически вышла в финал отборочного турнира и 29 марта встретится с победителем матча между Швецией и Чехией.

Сборная Шотландии должна была встретиться в рамках стыковых матчей с командой Украины, однако игра между этими командами была перенесена на июнь 2022 года.