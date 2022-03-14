Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал судейство в матче с «Ростовом» в рамках 21-го тура чемпионата России.

Слова Слуцкого цитирует портал «Матч ТВ». Тренер назвал работу арбитра Виталия Мешкова в этой встрече безобразием.

«Сегодня он просто выходит и убивает команду. Он или профнепригоден и его надо дисквалифицировать, или он предвзят, что-то же самое», — отметил Слуцкий, добавив, что даже не хотел бы рассматривать эпизод с красной карточкой Виталия Лисаковича. По мнению Слуцкого, в сторону «Рубина» арбитр свистел всё, а в сторону соперника не отмечал ни одного фола.

Тренер отметил, что в сложные времена всеми силами сейчас пытаются сохранить футбол, команды, интерес зрителей, однако на авансцену снова выходят судьи.

«Мешков — это пародия на судью. Человек, которого нельзя подпускать, тем более в столь сложные времена, когда все команды борются с огромным количеством проблем и пытаются хоть как-то сохранить интригу, чемпионат, уровень и всё остальное», — отметил Слуцкий.