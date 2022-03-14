Московский баскетбольный клуб ЦСКА победил петербургский «Зенит» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

Встреча на арене «Мегаспорт» в Москве завершилась со счётом 79:78 в пользу хозяев площадки. Счёт по четвертям — 19:12, 18:25, 20:24, 22:17.

В составе ЦСКА наиболее результативным игроком стал Алексей Швед, он набрал 25 очков. В составе «сине-бело-голубых» 20 очков набрал Джордан Лойд, который не так давно вернулся в расположение клуба после краткого отпуска.

ЦСКА сейчас располагается на 2-м месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, «Зенит» пока идёт на 3-м месте.

В следующем туре ЦСКА сыграет с пермской «Пармой», встреча пройдёт 17 марта. «Зениту» предстоит на выезде сыграть против «Астаны» 27 марта.