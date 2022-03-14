Стали известны все участники второго раунд плей-офф Кубка Гагарина в сезоне-2021/22. Последним из них стало московское «Динамо», обыгравшее в серии череповецкую «Северсталь» (счет в серии 4:3).

Таким образом, в Западной конференции друг с другом сыграют петербургский СКА и московский «Спартак», а также московские ЦСКА и «Динамо».

В рамках полуфинальных серий Восточной конференции друг с другом сразятся магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард», а также челябинский «Трактор» и уфимский «Салават Юлаев».

Розыгрыши начнутся уже на текущей неделе. Серии ЦСКА — «Динамо» и «Трактор» — «Салават Юлаев» стартуют в четверг, 17 марта, СКА — «Спартак» и «Металлург» Мг — «Авангард» начнутся на день позже, 18 марта.