Российский теннисист Даниил Медведев уступил представителю Франции Гаэлю Монфису в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.

Игра состоялась на первом корте комплекса «Индиан-Уэллс Теннис Гарден» и заняла три сета. Счет по партиям 4:6, 6:3, 6:1 в пользу Монфиса, теннисисты провели на корте более двух часов.

На счету Медведева в этой встрече пять подач навылет, а также пять двойных ошибок. Его соперник сделал три эйса за встречу, а также допустил семь двойных ошибок.

В следующем круге Гаэлю Монфису придётся сыграть против испанского теннисиста Карлоса Алькараса, который в третьем круге выбил из борьбы соотечественника Роберто Баутисту Агута.

Призовой фонд турнира ATP Masters 1000 в Индиан-Уэллсе составляет более 8,5 миллиона долларов..