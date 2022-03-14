Российский фигурист, призёр чемпионата мира среди юниоров Петр Гуменник подтвердил информацию о том, что сотрудничает с тренером Рафаэлем Арутюняном.

В разговоре с подписчиком Гуменник отметил, что действительно консультируется со специалистом в онлайн-формате.

«С начала этого сезона Рафаэль Владимирович регулярно помогает мне по видеосвязи», — отметил Гуменник.

Отметим, Петр Гуменник тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Вероники Дайнеко в школе Тамары Москвиной. На чемпионате России 2022 Гуменник занял пятое место в турнире мужчин-одиночников.

Рафаэль Арутюнян уже долгое время работает в США, одним из самых успешных его учеников является олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Нейтан Чен.