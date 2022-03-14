Главные новости из спортивного мира за понедельник, 14 марта, в дайджесте от NVsport:

ЦСКА обыграл «Зенит» в Единой лиге ВТБ с разницей в одно очко

Московский баскетбольный клуб ЦСКА победил петербургский «Зенит» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Встреча на арене «Мегаспорт» в Москве завершилась со счётом 79:78 в пользу хозяев площадки. Счёт по четвертям — 19:12, 18:25, 20:24, 22:17.

Медведев неожиданно уступил Монфису и вылетел с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в третьем круге

Российский теннисист Даниил Медведев уступил представителю Франции Гаэлю Монфису в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. Игра состоялась на первом корте комплекса «Индиан-Уэллс Теннис Гарден» и заняла три сета. Счёт по партиям 4:6, 6:3, 6:1 в пользу Монфиса, теннисисты провели на корте более двух часов.

Объявлены все пары полуфиналов Западной и Восточной конференции в Кубке Гагарина

Стали известны все участники второго раунд плей-офф Кубка Гагарина в сезоне-2021/22. Последним из них стало московское «Динамо», обыгравшее в серии череповецкую «Северсталь» (счёт в серии 4:3). В Западной конференции сложились пары ЦСКА — «Динамо» Москва и СКА — «Спартак». В Восточной конференции сыграют друг с другом «Трактор» и «Салават Юлаев», а также «Металлург» и «Авангард».

«Ростов» обыграл «Рубин» в первом матче после возвращения Карпина

Казанский «Рубин» уступил «Ростову» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Эта встреча стала первой для «Ростова» после возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера команды.

Алимбекова выиграла пасьют на Кубке СБР, Казакевич и Резцова остались в топ-3

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала победительницей пасьюта на Кубке Союза биатлонистов России в Уфе. Ирина Казакевич и Кристина Резцова сохранили места в тройке лидеров после гонки преследования.

Белорусские биатлонисты забрали все медали мужского пасьюта на Кубке СБР

Весь пьедестал на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе в мужской гонке преследования заняли представители Белоруссии. Победителем 12,5-километровой дистанции стал Антон Смольский.