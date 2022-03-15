Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублёв высказал мнение о сильных качествах испанца Рафаэля Надаля.

Слова Рублева цитирует портал Tennis World USA.

«Ни один спортсмен в истории спорта не был так ментально силён, как Рафа. В индивидуальном виде спорта вы можете достаточно много бороться с собственными мыслями», — подчеркнул Рублев, добавив, что если в день матча поссориться с кем-то из близких, то это разовьет беспокойство, однако все равно нужно будет играть.

По мнению Рублева, Надаль — единственный теннисист, который управляет всем этим вне зависимости от того, что случается за пределами корта. «Каким-то образом он может полностью отключиться и просто быть в моменте. Он может делать это, даже когда проигрывает», — подчеркнул Рублев.