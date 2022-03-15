Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр в командном турнире Михаил Коляда рассказал о том, что собирается продолжать спортивную карьеру под руководством тренера Алексея Мишина.

Слова Коляды цитирует портал РИА Новости.

Фигурист отметил, что у него уже состоялся разговор с тренером о продолжении сотрудничества. «Как мне показалось, Алексей Николаевич обрадовался. Сказал, что ему приятно со мной работать. Я не хочу завершать карьеру», — сказал Коляда, добавив, что ему очень нравится кататься и он чувствует, что не достиг своего потолка.

Напомним, в текущем олимпийском сезоне Михаил Коляда вынужден был пропустить Олимпийские игры в Пекине в связи с положительным тестом на коронавирус.