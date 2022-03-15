Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия рассказал о том, что его клиенты — бразильские футболисты Малком и Клаудиньо не собираются в ближайшее время покидать петербургский «Зенит».

Слова Гарсии цитирует портал «Спорт-Экспресс».

По словам Гарсии, для любого футболиста очень невыгодно покидать клуб, чтобы играть в другом 70-80 дней. Также агент отметил, что каждый день против России вводится множество санкций, что он лично считает преждевременным.

«В случае с Украиной это нормально, потому что там просто негде играть. В случае с Россией невыгодно покидать страну. Я бы не советовал своему игроку уезжать. Лучше остаться», — отметил агент, добавив, что он уверен в том, что Клаудиньо и Малком остаются в «Зените».

«У них есть контракты, к ним хорошо относятся в команде, до конца сезона еще 10 игр. «Зенит» — большой клуб, нет причин уходить. Были ли по ним предложения? Да, причем много — и из Бразилии, и из других стран», — сказал Гарсия.