Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров высказался о причинах неудачного выступления биатлонистов сборной России на Кубке СБР в Уфе.

Слова Майгурова приводит «Чемпионат«. По словам главы СБР, дело не только в самих лыжах, на отсутствие которых жаловались спортсмены, но и в сервисе для этих лыж.

«Сервис сборной Беларуси в Уфе обыгрывает сервис большинства региональных команд, их уровень просто несопоставим», — подчеркнул Майгуров, добавив, что после Олимпиады белорусские биатлонисты проходили подготовку на сборах, а российскую команду распустили по домам и собрали за неделю до стартов.

«Заметьте, спортсменки из сборной России почему-то на лыжи не жалуются и конкуренцию своим белорусским соперницам вполне себе составляют», — сказал Майгуров, добавив, что многие специалисты думали увидеть более равную борьбу именно среди мужчин, нежели у женщин.