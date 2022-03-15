Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о продолжении сотрудничества с фигуристом-одиночником Михаилом Колядой.

Слова Мишина цитирует телеграм-канал «Матч ТВ. Только новости».

«Коляда продолжает карьеру. Это интересно. Мне нужно найти к нему какой-то ключ, потому что начинается новый этап нашего сотрудничества», — рассказал тренер. По словам Мишина, ещё рано говорить о каких-то конкретных планах, поскольку вокруг все слишком неопределённо.

Напомним, Михаил Коляда тренируется под руководством Алексея Мишина с лета 2020 года. До этого фигурист занимался с Валентиной Чеботаревой.

В текущем сезоне Михаил Коляда взял две серебряных медали этапов Гран-при, а также серебро чемпионата России. Чемпионат Европы фигурист пропустил из-за травмы, а Олимпийские игры — из-за положительного теста на коронавирус.