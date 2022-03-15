Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала о том, что её поддерживает двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко.

В эфире программы «Тренерская» в эфире телеканала «78» Нугуманова отметила, что Плющенко очень хорошо к ней относится.

«Когда мы пересекаемся на соревнованиях, он всегда меня поддерживает. Говорит: «Лизка, ты крутая! Мы за тебя болеем! Давай!». У нас очень хорошие отношения, он всегда меня поддерживает», — сказала фигуристка.

Елизавета Нугуманова принимала участие в шоу Евгения Плющенко «Золушка» в Санкт-Петербурге. Спортсменка исполняла в спектакле роль Белоснежки.

В прошлом сезоне Елизавета Нугуманова стала 6-й на чемпионате России в Челябинске, а также заняла 5-е место на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.