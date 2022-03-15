Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём вылете с турнира в Индиан-Уэллсе и потере статуса первой ракетки мира.

Слова Медведева цитирует официальный портал АТР.

«Лучше побыть первой ракеткой мира хотя бы одну неделю, чем никогда. Теперь я знаю, что потеряю звание первой ракетки мира, но у меня есть турнир в Майами», — отметил россиянин, добавив, что после следующих соревнований он постарается вернуться на первую строчку в рейтинге.

По словам теннисиста, он думал о том, что первая строчка даст мотивацию, и она действительно была, но в Индиан-Уэллсе он не смог показать свою лучшую игру. «Я всегда говорил, что когда я в лучшей форме, то меня трудно победить, но дело в том, что трудно поддерживать этот уровень в каждом матче», — подчеркнул Медведев.

Напомним, Даниил Медведев вылетел с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в третьем круге, проиграв Гаэлю Монфису.