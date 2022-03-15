Российский тренер по фигурному катанию, комментатор Татьяна Тарасова отреагировала на решение фигуриста Михаила Коляды продолжить карьеру под руководством Алексея Мишина.

Слова Тарасовой цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Конечно, я желаю Мише удачи! Они с Алексеем Николаевичем продолжают работать. И еще Коляде пожелаю победы над собой», — отметила тренер.

Напомним, Михаил Коляда тренируется в группе Алексея Мишина с сезона-2020/21. До этого фигурист занимался в петербургской СШОР под руководством Валентины Чеботаревой.

В сезоне-2021/22 Михаил Коляда завоевал две серебряные медали этапов серии Гран-при и отобрался в финал серии, а также занял второе место на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Чемпионат Европы и Олимпиаду в Пекине фигурист пропустил по состоянию здоровья.