Тренерский штаб сборной России по футболу определился с составом национальной команды на учебно-тренировочные сборы в марте 2022 года.
В список вратарей вошли трое человек: Антон Шунин, Александр Селихов и Матвей Сафонов.
В число защитников Валерий Карпин включил Георгия Джикия, Кирилла Заику, Сергея Терехова, Максима Осипенко, Игоря Дивеева, Илью Самошникова, Алексея Сутормина, Данила Кругового и Дмитрия Чистякова.
В чисто полузащитников вошли Данил Глебов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Алексей Ионов, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Владислав Сарвели, Антон Зиньковский, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов.
Нападающими сборной России на мартовском сборе будут Иван Сергеев, Антон Заболотный и Федор Смолов.
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