Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил свое решение не вызывать в национальную команду нападающего Артема Дзюбу на мартовские учебно-тренировочные сборы.

Комментарий Карпина цитирует официальный РФС.

«Вчера мы пообщались с Артёмом по телефону. Он извинился и попросил не вызывать его на сбор из-за непростой ситуацией на Украине, где у него проживают много родственников», — рассказал Карпин, добавив, что он хорошо пообщался с Дзюбой и решил не привлекать нападающего на мартовские сборы.

Также тренер отметил, что они с Дзюбой договорились оставаться на связи, за выступлениями футболиста в клубе будут следить.

Напомним, сегодня, 15 марта, стал известен состав сборной России по футболу на ближайшие сборы.