В петербургском «Зените» пояснили причины, по которым нападающий клуба Артем Дзюба не был вызван в сборную России на предстоящие подготовительные сборы в марте.

Заявление пресс-службы клуба цитирует портал Sport24. Как отметили в «Зените», слова тренера сборной России Валерия Карина неправильно поняли.

«Артем действительно не присоединится к национальной команде на ближайшем сборе, причина исключительно семейная — касается только Артема и его близких», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что после разговора с Дзюбой принял решение не вызывать его на мартовский сбор в связи с непростой ситуацией на Украине (у футболиста там находятся родственники), но продолжит следить за игроком во время его выступлений за клуб.