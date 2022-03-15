Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему попросил главного тренера сборной России Валерия Карпина не включать его в состав команды на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в марте.

«Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. Мне кажется, произошло недопонимание – Валерий Георгиевич меня неправильно понял или его слова неправильно интерпретировали«, – цитирует Дзюбу «Спорт-экспресс».

Артем добавил, что хотел бы это непростое время провести с семьей.

Напомним, ранее Валерий Карпин заявил, что Дзюба попросил его не включать в состав национальной команды из-за ситуации на Украине, где у форварда проживают родственники.