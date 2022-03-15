Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин нашел позитивные моменты в отстранении сборной России от чемпионата мира в Катаре и российских клубов от еврокубков.

«Нынешняя ситуация – хорошее время, чтобы вернуться к весне-осень – при условии, если мы не будем играть в еврокубках. Начать летом, полтора года играть переходный чемпионат, а потом с 2024-го перейти на весну-осень«, – цитирует Аршавина «Чемпионат».

Экс-футболист добавил, что это хороший шанс вернуться к прежней системе.

Напомним, 28 февраля 2022 года стало известно о том, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду от участия в международных соревнованиях. Санкции ввели из-за ситуации в Украине. Шансов на борьбу в Лиге Европы лишился московский «Спартак». Футболисты сборной России также упустили возможность пробиться на ЧМ-2022.