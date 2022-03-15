Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Анна Вяхирева появилась в заявке команды «Ростов-Дон» на выездной матч с ЦСКА в рамках чемпионата России.

Информация появилась на официальной странице ростовского клуба «Вконтакте». Вяхирева появится на площадке под 13-м номером.

Во вторник, 15 марта, «Ростов-Дон» встретится с ЦСКА. Матч начнется в 20:30 по московскому времени.

Напомним, после Олимпийских игр в Токио, которые прошли летом 2021 года, Вяхирева заявила о приостановке карьеры.

Анна Вяхирева – олимпийская чемпионка 2016 года и серебряный призер Игр в Токио. Также в активе гандболистки бронза чемпионата мира 2019 года.

Вяхирева была признана самым ценным игроком Олимпиад в Рио-де-Жанейро и Токио.