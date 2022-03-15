Олимпийская чемпионка Игр в Пекине в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, что чувствует во время прыжков и вращений.

Подписчик фигуристки в «Инстаграме» поинтересовался, как у спортсменки не кружится голова во время прыжков.

«Долгие годы тренировок. Когда мы возвращаемся к тренировкам после долгого отдыха, первое время голова немного кружится не только от вращений, но даже от прыжков. Потом привыкаем», – заявила Щербакова в «сториз» в «Инстаграме».

Анна Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира 2021 года, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию, двукратный серебряный призер чемпионата Европы, серебряный призер финала Гран-при, трехкратная чемпионка России.