Российский судья Михаил Вилков прокомментировал слова главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес судейской бригады, отработавшей на матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).

«Я не видел и не слышал, кто бы ругался и ругал судей больше, чем Слуцкий! Истина проста: к судьям надо уважительно относиться. Нужно искать проблему в себе!» – цитирует Вилкова «Спорт-экспресс».

Судья посоветовал тренерам оставлять эмоции при себе. Вилков считает, что Слуцкому, Галицкому и Федуну нужно отправлять воспитанников, которые не пробиваются в профессиональный футбол как игроки, в академию РФС в качестве арбитров. Тогда тренеры и владельцы академий не смогут предъявлять своим бывшим футболистам претензии.