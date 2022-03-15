Российская лыжница, олимпийская чемпионка Игр в Пекине Вероника Степанова прокомментировала отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от участия в мартовском сборе сборной России из-за ситуации в Украине.

Напомним, Валерий Карпин рассказал, что форвард попросил не вызывать его на сбор из-за ситуации в Украине, где у него проживает большое количество родственников.

«Меня это удивило, он что, стесняется? Это вот на фоне событий на Украине. Спортсмены, не надо «дзюбить»! Это что такое? Вы стесняетесь, что вы русские?» – заявила Степанова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Вероника добавила, что не стоит отмалчиваться этой ситуации.

Напомним, российских спортсменов лишили права выступления на международных соревнованиях из-за ситуации в Украине.