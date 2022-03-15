Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен попал в состав сборной Дании по футболу на товарищеские матчи с командами Нидерландов и Сербии. Информация об этом появилась на сайте Датского футбольного союза (DBU).

Полузащитник попал в список из 23 игроков, которых пригласили в национальную команду. Эриксена вызвали впервые после того, как он перенес сердечный приступ во время матча с командой Финляндии на ЧМ-2020. Тогда футболиста реанимировали несколько минут прямо на поле.

Футболисту пришлось уйти из миланского «Интера», так как регламент в Италии запрещает играть с кардиовертером-дефибриллятором.

Сборная Дании встретится в Амстердаме с голландцами 26 марта. 29 числа этого же месяца команда сыграет с Сербией в Копенгагене.