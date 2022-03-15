Во вторник, 15 марта, тренерский штаб сборной России назвал список футболистов, которые будут вызваны на учебно-тренировочный сбор в Москве. Он начнется 21 марта. В нем снова отсутствует форвард «Зенита» Артем Дзюба.

История давнего конфликта

Дороги Карпина и Дзюбы разошлись в 2009 году. Тогда Валерий Георгиевич был главным тренером «Спартака», а Артем играл за красно-белых. Футболиста заподозрили в воровстве денег у Владимира Быстрова и отправили в аренду в «Томь».

В 2014 году случился новый виток конфликта. Тогда Дзюба обвинил Карпина в проблемах, которые начались в «Спартаке» в 2012 году. Нападающий заявил, что он попал в черный список тренера из-за того, что часто высказывал свое мнение. Тренер тогда все отрицал.

Карпин и Дзюба в сборной России

Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу 12 июля 2021 года. Уже тогда начались разговоры по поводу давнего конфликта специалиста с Артемом Дзюбой.

Форвард «Зенита» не попал в первый же августовский список тренерского штаба Валерия Карпина на отборочные матчи ЧМ-2022. Тогда специалист заявил, что вызывает только тех, кто находится в оптимальной форме, а Дзюба не всегда выходил в старте «Зенита». Карпин добавил, что объяснил все футболисту и вызовет его, как только он будет постоянно выходить в основном составе.

В сентябре 2021 года Карпин включил Дзюбу в расширенный список на следующий цикл отборочных матчей в составе сборной России, но Артем отказался от приглашения. Форвард «Зенита» заявил, что не набрал оптимальную форму. Однако затем забил 4 гола в 6 матчах за клуб.

Карпин снова пошел на уступки в марте 2022 года. Он хотел включить Артема Дзюбу в состав сборнрй России для подготовки к товарищеской игре с молодежной командой, но форвард в телефонном разговоре заявил, что не готов выступать.

«В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать«, – заявил Валерий Карпин сразу после объявления состава представителю пресс-службы РФС.

Артем Дзюба позже заявил, что главный тренер сборной России его неправильно понял. Форвард «Зенита» отказался от сборов из-за желания побыть с семьей в трудный момент. Если бы этот отказ был бы первым, то ни у кого бы не возникли вопросы.

Похоже, что тренер и игрок никогда не встретятся с сборной России. Они просто не могут работать бок и бок.