Трансферная стоимость российского форварда Александра Кокорина упала с двух миллионов евро до 900 тысяч. Обновленная информация появилась на сайте Transfermarkt.de.

В текущем сезоне Александр Кокорин сыграл за «Фиорентину» в шести матчах во всех турнирах. 30-летний россиянин не отметился голами. Контракт Кокорина с «фиалками» заканчивается 30 июня 2024 года.

Также упала стоимость бывшего форварда «Ростова» Элдора Шомуродова с 12 до 10 миллионов евро. На данный момент нападающий выступает в составе «Ромы». 26-летний футболист сыграл в 30 матчах, забил четыре мяча и оформил пять ассистов.

Трансферная стоимость российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука пока не изменилась. Стоимость футболиста оценивается в 11 миллионов евро. Россиянин сыграл в 19 матчах за команду, он записал на свой счет два гола и отдал четыре результативные передачи.