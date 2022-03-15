Сборная России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Фото: ОКР

Сборная России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Фото: ОКР

Российские журналисты получили уведомление Международного союза конькобежцев (ISU) об отказе в доступе к электронной микст-зоне и онлайн-пресс-конференциям на чемпионате мира по фигурному катанию. Турнир пройдет в французском городе Монпелье с 21 по 27 марта.

Это значит, что российских журналистов отстранили от работы на ЧМ-2022. Ранее можно было получить доступ в удаленном формате.

«Благодарим за вашу заявку на аккредитацию на чемпионат мира в Монпелье. К сожалению, ваша заявка отклонена. Подчеркиваем, что это решение окончательное. Спасибо за понимание«, – цитирует ответ ISU «Матч ТВ».

Напомним, ранее из-за ситуации в Украине от участия в чемпионате мира по фигурному катанию были отстранены российские фигуристы.