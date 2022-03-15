Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал отменять решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении команд из России от участия в международных турнирах под эгидой организации. Об этом сообщает AP Mews.

Источник сообщает, что промежуточное решение Спортивного арбитражного суда не распространяется на чемпионат мира по футболу в Катаре.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Ранее об отказе от матчей с национальной командой отказались команды Польши, Швеции и Чехии. Апелляцию в CAS после решения ФИФА и УЕФА подал Российский футбольный союз (РФС).

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. Подопечные Валерия Карпина сыграют с молодежной командой.