Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о ситуации с положительным тестов на коронавирус перед Олимпийскими играми в Пекине.

Напомним, фигурист заразился коронавирусом перед вылетом национальной команды на предолимпийский сбор в Красноярск. Вместо Коляды на Олимпиаду в Пекине отправился Евгений Семененко.

«Шок. Сдал тест буквально накануне вылета на сбор в Красноярск. И ведь чувствовал себя нормально! Тешил надеждой, что следующий тест будет отрицательным. Ведб первый сдал просто для того, чтобы перестраховаться и спокойно лететь на сбор«, – цитируют Коляду РИА Новости Спорт.

Фигурист добавил, что сейчас поменял бы многое в тренировках перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане. Однако Коляда понимает, что история не терпит сослагательного наклонения.