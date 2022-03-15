Российский фигурист Михаил Коляда высказался о возможном продолжении карьеры.

Напомним, Коляда пропустил Олимпийские игры в Пекине (Китай). Фигурист сдал положительный тест на коронавирус перед началом предолимпийских сборов в Красноярске. Вместо Коляды в Пекин полетел Евгений Семененко.

«Я чувствую, что не достиг своего потолка. Да и предугадать, по какому пути пойдет развитие фигурного катания в ближайшее время, невозможно«, – цитируют Коляду РИА Новости Спорт.

Михаил добавил, что никто не исключает разделение технической и артистической составляющих в фигурном катании в будущем. Коляда будет отталкиваться от того, как будет развиваться фигурное катание в вопросе продолжения спортивной карьеры.

Напомним, Михаилу Коляде 27 лет.