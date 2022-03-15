Олимпийский чемпион в командном турнире из России Марк Кондратюк рассказал, как отреагировал на попадание в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине.

«Когда почувствовал, что попал на Олимпиаду, у меня были смешанные эмоции. Безусловно, я был рад этому, но в то же время мне было тяжело осознать, что я еду, а не кто-то другой, будто я занимаю чужое место», – заявил Кондратюк в подкасте «Ход коньком».

Марк добавил, что восемь лет тренировался в Александром Самариным на одном льду, стремился подняться до его уровня, а в итоге переиграл на чемпионате России и попал на Олимпиаду, а многолетний товарищ и соперник остался дома.

Три недели Кондратюка мучал этот вопрос. Однако после победы на чемпионате Европы Марк понял, что заслужил путевку на Олимпийские игры.