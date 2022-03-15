Олимпийский чемпион в командном турнире из России Марк Кондратюк рассказал о сложностях, связанных с коронавирусом, на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Сначала казалось, что тесты на ковид – самое страшное, что может быть. Каждое утро просыпался с мыслью, что, возможно, этой мой последний день. Доходило до какой-то паранойи«, – заявил Кондратюк в подкасте «Ход коньком».

Марк добавил, что, когда он сдал тест на коронавирус за день до командного турнира, то понял, что в короткой программе он сможет выступить. Фигурист поверил, что даже если на следующий день сдаст положительный тест, то получит медаль. Дальше ему было намного проще.

Российские фигуристы пока не получили медали за победу в командном турнире на Олимпиаде из-за положительного теста Камилы Валиевой.